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11:06 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области сгорели около 400 килограммов сена

Обошлось без пострадавших.

Источник: Новости Воронежа

В 6:37 утра четверга, 14 декабря 2017 года, на пульт спасателей сообщили о пожаре на улице Садовой в селе Нижний Мамон. Прибывшие на место происшествия обнаружили, что полыхает сено.

«Ликвидировать возгорание удалось в 7:06 утра, — рассказали в МЧС. — Огонь уничтожил 400 кг сена».

На месте пожара работали семь человек и две единицы техники. Обошлось, по оперативным данным, без пострадавших. Теперь предстоит установить причину ЧП.

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