В Воронежской области сгорели около 400 килограммов сена
Обошлось без пострадавших.
Обошлось без пострадавших.
В 6:37 утра четверга, 14 декабря 2017 года, на пульт спасателей сообщили о пожаре на улице Садовой в селе Нижний Мамон. Прибывшие на место происшествия обнаружили, что полыхает сено.
«Ликвидировать возгорание удалось в 7:06 утра, — рассказали в МЧС. — Огонь уничтожил 400 кг сена».
На месте пожара работали семь человек и две единицы техники. Обошлось, по оперативным данным, без пострадавших. Теперь предстоит установить причину ЧП.