Самарец украл со стройки 67 листов профнастила

В Самаре сотрудник одной из строительных организаций украл со стройки профнастил. Мужчина вывез на «Газели» 67 листов материала.

На контрольно-пропускном пункте злоумышленник сказал, что у него есть разрешение на вывоз профнастила. Мужчине поверили на слово и пропустили без лишних вопросов.

Предприятие оценило ущерб в 100 тысяч рублей.

— По признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник полностью признал свою вину, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.