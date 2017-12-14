Самарец украл со стройки 67 листов профнастила
На КПП злоумышленник сказал, что у него есть разрешение на вывоз материала.
На КПП злоумышленник сказал, что у него есть разрешение на вывоз материала.
В Самаре сотрудник одной из строительных организаций украл со стройки профнастил. Мужчина вывез на «Газели» 67 листов материала.
На
Предприятие оценило ущерб в 100 тысяч рублей.
— По признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник полностью признал свою вину, — сообщили в
Теперь делом займется суд.