Opel врезался в ворота Военной Академии после столкновения с BMW

Источник: Sputnik.by

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Авария произошла на проспекте Независимости в Минске. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с машиной Opel. Последний от удара отбросило к воротам Военной Академии.

Opel в результате аварии оказался на тротуаре, к счастью, водители и пешеходы не пострадали.

В Госавтоинспекции призвали водителей учитывать погодные условия, так как возможен гололед.

«Не превышайте скорость, не совершайте резких маневров», — призвали инспекторы.