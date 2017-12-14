Opel врезался в ворота Военной Академии после столкновения с BMW
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Столкновение двух автомобилей произошло в четверг утром в столице, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Столкновение двух автомобилей произошло в четверг утром в столице, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла на проспекте Независимости в Минске. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с машиной Opel. Последний от удара отбросило к воротам Военной Академии.
Opel в результате аварии оказался на тротуаре, к счастью, водители и пешеходы не пострадали.
В Госавтоинспекции призвали водителей учитывать погодные условия, так как возможен гололед.
«Не превышайте скорость, не совершайте резких маневров», — призвали инспекторы.
Всего за прошедшие сутки в Минске было зарегистрировано 112 ДТП, среди которых четыре аварии — с пострадавшими.