Троих браконьеров из Хабаровского края осудили за добычу калуги и осетра
Мужчины наловили в общей сложности почти три тонны деликатеса.
Мужчины наловили в общей сложности почти три тонны деликатеса.
Жителям Хабаровского края вынесли приговор за незаконный вылов рыбы, занесённой в Красную книгу. Мужчины добыли в общей сложности почти три тонны калуги и осетра, но в ходе следствия так и не признали свою вину.
Суд установил, что с сентября 2015 года по апрель 2016-го участники организованной группы, состоящей из жителей
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Суд назначил организатору преступной группы шесть лет лишения свободы, двум участникам — по пять лет, а четвёртому — ещё на год меньше. Отбывать наказание злоумышленники будут в колонии общего режима.