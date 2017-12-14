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10:06 (мск), источник: Восток Медиа

Троих браконьеров из Хабаровского края осудили за добычу калуги и осетра

Мужчины наловили в общей сложности почти три тонны деликатеса.

Жителям Хабаровского края вынесли приговор за незаконный вылов рыбы, занесённой в Красную книгу. Мужчины добыли в общей сложности почти три тонны калуги и осетра, но в ходе следствия так и не признали свою вину.

Суд установил, что с сентября 2015 года по апрель 2016-го участники организованной группы, состоящей из жителей Николаевска-на-Амуре, незаконно добыли в районе Какинской протоки реки Амур 32 экземпляра калуги и 233 экземпляра амурского осетра. Общая масса выловленного деликатеса составила 2 тонны 800 килограммов. Своими действиями мужчины причинили государству ущерб в размере свыше 2 миллионов 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, злоумышленники не признали свою вину. Лидером преступной группы стал мужчина 1978 года рождения. Чтобы возместить причинённый ущерб, правоохранители наложили арест на имущество организатора общей стоимостью больше трёх миллионов рублей.

Суд назначил организатору преступной группы шесть лет лишения свободы, двум участникам — по пять лет, а четвёртому — ещё на год меньше. Отбывать наказание злоумышленники будут в колонии общего режима.

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