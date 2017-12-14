Осуждена жительница Миасса, выбросившая подругу из окна из ревности
Виновник женского раздора на момент инцидента спал пьяным в той же квартире.
Виновник женского раздора на момент инцидента спал пьяным в той же квартире.
Ревнивая жительница Миасса (Челябинская область) получила срок за то, что сбросила подругу с высоты пятого этажа, — несмотря на множественные переломы и травмы, потерпевшая не стала настаивать на строгом наказании для обидчицы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Преступление было совершено в апреле 2017 года в квартире, где компания молодых людей распивала спиртное. В
Потерпевшая получила множественные закрытые переломы конечностей, ушиб грудной клетки и испытала сильную физическую боль. Вред, причиненный ее здоровью, признан тяжким по признаку опасности для жизни. Известно, что через несколько месяцев после произошедшего ее обидчица также в состоянии алкогольного опьянения похитила 3 тыс. рублей из сумки другой своей знакомой.
«Дело рассмотрено в судебном заседании с исследованием всех собранных доказательств. Женщина вину признала, кроме того, вина нашла подтверждение в материалах дела и в показаниях допрошенных свидетелей и потерпевших. При назначении наказания судом учтено, что преступления совершены в состоянии опьянения, что является отягчающим обстоятельством. Смягчающими обстоятельствами послужили совершение преступлений впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, заглаживание вины перед потерпевшей, наличие несовершеннолетнего ребенка,
Суд признал жительницу Миасса виновной по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) и части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ей назначено наказание в виде 2 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
Ольга Плеханова.