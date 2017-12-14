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10:24 (мск), источник: dostup1.ru

Осуждена жительница Миасса, выбросившая подругу из окна из ревности

Виновник женского раздора на момент инцидента спал пьяным в той же квартире.

Ревнивая жительница Миасса (Челябинская область) получила срок за то, что сбросила подругу с высоты пятого этажа, — несмотря на множественные переломы и травмы, потерпевшая не стала настаивать на строгом наказании для обидчицы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в апреле 2017 года в квартире, где компания молодых людей распивала спиртное. В какой-то момент две девушки рассорились из-за мужчины, к которому одна из них приревновала другую. Соперница сидела на подоконнике открытого окна, когда завистница толкнула ее руками, и та упала вниз с высоты пятого этажа. Виновник женского раздора на момент произошедшего спал и ничего не видел.

Потерпевшая получила множественные закрытые переломы конечностей, ушиб грудной клетки и испытала сильную физическую боль. Вред, причиненный ее здоровью, признан тяжким по признаку опасности для жизни. Известно, что через несколько месяцев после произошедшего ее обидчица также в состоянии алкогольного опьянения похитила 3 тыс. рублей из сумки другой своей знакомой.

«Дело рассмотрено в судебном заседании с исследованием всех собранных доказательств. Женщина вину признала, кроме того, вина нашла подтверждение в материалах дела и в показаниях допрошенных свидетелей и потерпевших. При назначении наказания судом учтено, что преступления совершены в состоянии опьянения, что является отягчающим обстоятельством. Смягчающими обстоятельствами послужили совершение преступлений впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, заглаживание вины перед потерпевшей, наличие несовершеннолетнего ребенка, матери-пенсионерки и другие», — рассказала консультант Миасского суда Софья Ставер.

Суд признал жительницу Миасса виновной по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) и части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ей назначено наказание в виде 2 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Ольга Плеханова.

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