В Чебаркуле сотрудница банка похищала деньги со счетов клиентов
В Чебаркуле (Челябинская область) сотрудница банка похищала деньги с счетов клиентов. Мошеннице удалось обогатится почти на миллион рублей.
В Чебаркуле (Челябинская область) сотрудница банка похищала деньги с счетов клиентов. Мошеннице удалось обогатится почти на миллион рублей.
Чебаркульская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы одного из банков, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».
«Злоумышленница посредством
В ходе расследования потерпевшая частично возместила причиненный ущерб, на оставшуюся сумму 219 тысяч потерпевшим заявлен гражданский иск, в обеспечение которого на имущество обвиняемой наложен арест.
Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу.