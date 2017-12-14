В Чебаркуле сотрудница банка похищала деньги со счетов клиентов

Чебаркульская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы одного из банков, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

По версии следствия обвиняемая в период с июля 2015 по декабрь 2016 года похитила со счетов трех клиентов банка денежные средства на общую сумму более 900 тысяч рублей.

«Злоумышленница посредством онлайн-услуги переводила денежные средства со счетов потерпевших на карты, заранее оформленные ею на имена данных потерпевших, которые в дальнейшем без ведома клиентов снимала с указанных карт в банкоматах», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

В ходе расследования потерпевшая частично возместила причиненный ущерб, на оставшуюся сумму 219 тысяч потерпевшим заявлен гражданский иск, в обеспечение которого на имущество обвиняемой наложен арест.