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14:12 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Главбуха школы будут судить в Шахтах за мошенничество и служебный подлог

Главный бухгалтер одной из школ Шахт предстанет перед судом за мошенничество и служебный подлог.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, женщине инкриминируются ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2015—2017 годах обвиняемая внесла ложные сведения в расчет сумм налога на доходы физических лиц и платежные поручения, предоставляемые в управление Федерального казначейства, в результате чего незаконно перечислила на свои счета более 2 млн рублей, предназначавшихся для выплаты зарплаты и социальных выплат.

В настоящее время дело главбуха направлено в Шахтинский городской суд для рассмотрения по существу.

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