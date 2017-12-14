Главбуха школы будут судить в Шахтах за мошенничество и служебный подлог
Главный бухгалтер одной из школ Шахт предстанет перед судом за мошенничество и служебный подлог.
Главный бухгалтер одной из школ Шахт предстанет перед судом за мошенничество и служебный подлог.
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По версии следствия, в 2015—2017 годах обвиняемая внесла ложные сведения в расчет сумм налога на доходы физических лиц и платежные поручения, предоставляемые в управление Федерального казначейства, в результате чего незаконно перечислила на свои счета более 2 млн рублей, предназначавшихся для выплаты зарплаты и социальных выплат.
В настоящее время дело главбуха направлено в Шахтинский городской суд для рассмотрения по существу.