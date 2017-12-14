На Московском шоссе коллапс. Очевидцы винят фуры

«Фуры на Московском перегородили две полосы. Пробка в город стоит большая, от Колпинского шоссе. Умники по встречке обгоняют», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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В 8:39 сервис «Яндекс. Пробки» зафиксировал «необычно сложную пробку» длиной 2,5 километра на Московском шоссе от 3-го Бадаевского проезда до поворота к заводу Foxconn, в которой можно потерять 31 минуту, что на 22 минуты больше обычного.