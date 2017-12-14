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14:11 (мск), источник: Новая Кубань

Пьяный водитель, ранее уже лишавшийся прав на 18 месяцев, задержан в Сочи

Краснодар. 14 дек. — Новая Кубань. В минувшую среду в Хостинском районе Сочи сотрудники ДПС остановили автомобиль «ВАЗ» за нарушение правил дорожного движения.

В ходе проверки документов они заметили, что водитель пьян. Но по понятным мотивам от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Проверив личность водителя по базе данных ГИБДД, сотрудники ДПС обнаружили, что 44-летний житель города Сочи ранее уже был лишен прав на срок 18 месяцев за вождение транспортным средством в нетрезвом состоянии.

На данный момент вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ («Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию») решается. По данным пресс-службы УВД Сочи, нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет.

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