Пьяный водитель, ранее уже лишавшийся прав на 18 месяцев, задержан в Сочи
Краснодар. 14 дек. — Новая Кубань. В минувшую среду в Хостинском районе Сочи сотрудники ДПС остановили автомобиль «ВАЗ» за нарушение правил дорожного движения.
Краснодар. 14 дек. — Новая Кубань. В минувшую среду в Хостинском районе Сочи сотрудники ДПС остановили автомобиль «ВАЗ» за нарушение правил дорожного движения.
В ходе проверки документов они заметили, что водитель пьян. Но по понятным мотивам от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.
Проверив личность водителя по базе данных ГИБДД, сотрудники ДПС обнаружили, что 44-летний житель города Сочи ранее уже был лишен прав на срок 18 месяцев за вождение транспортным средством в нетрезвом состоянии.
На данный момент вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ («Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию») решается. По данным