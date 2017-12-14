Семь человек спасены при пожаре в минской многоэтажке
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек спасены при пожаре в многоэтажке в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек спасены при пожаре в многоэтажке в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Жильцы дома на ул. Голодеда 13 декабря в 15.17 сообщили о пожаре.
«Прибывшие спасатели выяснили, что на втором этаже пятиэтажного жилого дома в двухкомнатной квартире загорелось имущество, — рассказали в управлении. — Работниками МЧС с расположенных выше этажей по лестничному маршу с помощью специальных масок спасли семь человек, двое из них — дети. Из подъезда были эвакуированы четыре человека, среди которых один ребенок. Пострадавших нет».
Огнем повреждены вещи, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия — оставленная хозяйкой квартиры без присмотра зажженная свеча.