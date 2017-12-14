Семь человек спасены при пожаре в минской многоэтажке

«Прибывшие спасатели выяснили, что на втором этаже пятиэтажного жилого дома в двухкомнатной квартире загорелось имущество, — рассказали в управлении. — Работниками МЧС с расположенных выше этажей по лестничному маршу с помощью специальных масок спасли семь человек, двое из них — дети. Из подъезда были эвакуированы четыре человека, среди которых один ребенок. Пострадавших нет».