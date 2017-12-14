Опубликовано видео с дрифтом на Невском проспекте в Петербурге
Видео уже набрало около 60 тысяч просмотров.
Видео уже набрало около 60 тысяч просмотров.
Видео с дрифтом на Невском проспекте в
На кадрах видно, как пять автомобилей ночью на повороте по очереди резко газуют, поднимая облако дыма. Видео записано из салона машины, которая стояла рядом. «А ты думал, кто тебя будит по ночам?», — говорится в подписи к видеоролику.
Ранее водитель, устроивший дрифт у здания Биржи в Петербурге, был привлечен к ответственности. Ему грозит административный штраф или лишение прав на срок от 4 месяцев до полугода.