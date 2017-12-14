В Воронежской области парни угнали ночью два трактора и разбили один из них в ДТП

Оказалось, что нетрезвые молодые люди ночью решили покататься. Они пробрались на территорию хозяйства и угнали первый трактор. Доехали на нем до реки Осередь. Но там трактор заглох. Тогда один из парней вернулся угнать второй трактор, а его друг остался ждать у реки. Позже парень на тракторе не нашел приятеля и поехал колесить по селу. Но в один момент он наехал на препятствие — трактор опрокинулся. Парень его бросил и пошел домой.

«Под тяжестью предъявленных улик в отделе полиции подозреваемые объяснили свой поступок состоянием алкогольного опьянения и внезапно возникшим желанием прокатиться на тракторе», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.