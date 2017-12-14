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10:59 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области парни угнали ночью два трактора и разбили один из них в ДТП

Полицейские задержали подозреваемых.

Источник: Новости Воронежа

12 декабря в полицию обратился 57-летний житель Павловска. Мужчина заявил, что у него из крестьянско-фермерского хозяйства в селе Михайловка за ночь угнали два трактора.

На место выехали оперативники, которые стали устанавливать детали случившегося. Изъяли следы обуви и рук, опросили местных жителей. Подозрения пали на двух 21-летних парней. Эта версия подтвердилась.

Оказалось, что нетрезвые молодые люди ночью решили покататься. Они пробрались на территорию хозяйства и угнали первый трактор. Доехали на нем до реки Осередь. Но там трактор заглох. Тогда один из парней вернулся угнать второй трактор, а его друг остался ждать у реки. Позже парень на тракторе не нашел приятеля и поехал колесить по селу. Но в один момент он наехал на препятствие — трактор опрокинулся. Парень его бросил и пошел домой.
«Под тяжестью предъявленных улик в отделе полиции подозреваемые объяснили свой поступок состоянием алкогольного опьянения и внезапно возникшим желанием прокатиться на тракторе», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь молодым людям грозит за угон до 5 лет колонии.

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