Водителя авто с перебитыми номерами, оружием и наркотиками в салоне задержали в Приангарье
Следователи возбудили несколько уголовных дел.
Следователи возбудили несколько уголовных дел.
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали водителя кроссовера Toyota RAV-4 с перебитыми номерами, оружием и гашишем в салоне на 23-м км автодороги «Иркутск-Хомутово». Органы предварительного следствия возбудили ряд уголовных дел. В настоящее время автомобиль изъят и помещен на арестплощадку. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«В ходе досмотра правоохранители изъяли незарегистрированный охотничий карабин 7,62 мм и более 8 г гашиша. Также при сверке узлов и агрегатов вызвала сомнение подлинность идентификационного номера VIN. Позже было установлено, что номер кузова иномарки подвергался изменению и данный автомобиль числится в розыске как похищенный у одного из жителей Новосибирска», — отметили в ведомстве.
Авто изъято и помещено на арестплощадку. Возбуждено два уголовных дела.