Водителя авто с перебитыми номерами, оружием и наркотиками в салоне задержали в Приангарье

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали водителя кроссовера Toyota RAV-4 с перебитыми номерами, оружием и гашишем в салоне на 23-м км автодороги «Иркутск-Хомутово». Органы предварительного следствия возбудили ряд уголовных дел. В настоящее время автомобиль изъят и помещен на арестплощадку. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Приангарью во взаимодействии со спецротой и отдельным батальоном ГИБДД при силовой поддержке бойцов СОБР задержали на 23-м км трассы «Иркутск-Хомутово» жителя Новосибирска, который управлял кроссовером Toyota RAV-4.

«В ходе досмотра правоохранители изъяли незарегистрированный охотничий карабин 7,62 мм и более 8 г гашиша. Также при сверке узлов и агрегатов вызвала сомнение подлинность идентификационного номера VIN. Позже было установлено, что номер кузова иномарки подвергался изменению и данный автомобиль числится в розыске как похищенный у одного из жителей Новосибирска», — отметили в ведомстве.