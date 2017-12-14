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11:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом на трассе столкнулись две фуры: водитель погиб

На трассе под Волгоградом почти лоб в лоб столкнулись два длинномера.

Это случилось 13 декабря примерно в 17.50 на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе Волгоградской области.

45-летний водитель «Вольво FH12 460» с полуприцепом мчался в сторону Волгограда. Видимо, опаздывал, поэтому ехал быстро. Упершись в попутное авто, он решился на обгон и выехал на встречную полосу. Но не рассчитал расстояние до встречного авто.

По «встречке» в этот момент тоже на высокой скорости ехал «МАН» с полуприцепом под управлением 44-летнего водителя. Две огромные фуры уже не смогли разминуться на трассе и столкнулись практически лоб в лоб.

Удар был такой силы, что даже эти многотонники смяло, как картон.

Как сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, в столкновении сильно пострадал водитель «Вольво». К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался по пути в больницу. Водитель «МАНа» госпитализирован с травмой руки.

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