Спустя 20 с лишним лет правосудие настигло двух членов печально известной банды Шамиля Басаева. 15 и 13 лет колонии строгого режима получили соответственно Рамзан Белялов и Магомед Маздаев, участвовавшие в первом крупном постсоветском террористическом акте — нападении на Буденновск в 1995 году. Портал iz.ru вспомнил об одной из самых черных страниц новейшей истории России.

Храм Воскресения Словущего в Буденновске | Источник: Федор Гладких / Известия

Пионеры российского терроризма

Банда Басаева начала формироваться в 1991 году. Первое структурное подразделение «Ведено» насчитывало около 30 боевиков, объединенных идеей отделения Чеченской Республики от России. Большинство членов диверсионной группы были жителями населенных пунктов Беной, Ведено, Бамут.

Читайте также Госдума приняла закон о пожизненном заключении за вербовку террористов

Басаев и его бандиты впервые громко заявили о себе в ноябре 1991 года — террористы угнали самолет Ту-154 из аэропорта Минеральных Вод в Турцию. Там они сдались властям, а после переговоров их отправили в Чечню. Никто из 178 заложников в тот раз не пострадал.

В конце 1991 года Басаев и его единомышленники принимали участие в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. Затем он возглавлял отряд чеченских добровольцев в Абхазии, действовавших против грузинских силовиков. За это время будущий террорист номер один и его команда набрались разнопланового и, в общем, уникального на тот момент боевого опыта.

С 1992 года Басаев занял должность командира роты батальона спецназа национальной гвардии Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия.

Шамиль Басаев, 1994 год | Источник: РИА "Новости"

К первой чеченской войне Басаев был командиром так называемого абхазского батальона, который составлял костяк вооруженных сил Дудаева. С ноября 1994 года по март 1995-го Басаев вел бои с федеральными силами на подступах к Грозному. После того как регулярные боевые части РФ перехватили инициативу и приступили к разоружению незаконных вооруженных формирований, весной 1995 года он и его люди сосредоточились на диверсионной деятельности. Басаев считал, что только с помощью террора можно вынудить российские власти сесть за стол переговоров.

Захват Буденновска

В ночь на 14 июня караван автомобилей с вооруженными до зубов террористами из Чечни беспрепятственно въехали на Ставрополье. В составе колонны были три «КамАЗа» и «Жигули», перекрашенные под служебный автомобиль милиции.

Вопрос о том, как бандитам удалось добраться до Буденновска, минуя многочисленные кордоны и блокпосты, впоследствии неоднократно поднимался. Выдвигались версии о тотальном подкупе военнослужащих и милиции. Федор Гладких Журналист

По словам собеседника, изначально террористы захватили рынок, затем райотдел милиции. Сотрудники ГАИ пытались оказать сопротивление, но хорошо вооруженные преступники быстро расправились с ними. Начался 15-минутный бой за здание райотдела. Преступники застали блюстителей порядка врасплох и одержали верх, выживших сотрудников милиции и посетителей они взяли в заложники. После этого бандиты взяли в заложники представителей местной администрации, пожарных, посетителей и работников банков, учеников дома детского творчества. Колонну пленных террористы повели в местную больницу.

К тому моменту бандиты захватили медучреждение, в котором находились около 500 человек, включая персонал и больных. По пути к больнице преступники застрелили около 100 человек, пытавшихся вырваться из колонны.

Заложники в больнице города Буденновска | Источник: РИА "Новости"

У больницы басаевцы прилюдно расстреляли шесть мужчин для устрашения других.

Террористы безжалостно расправились с военнослужащими из числа заложников, особенно с летчиками, которых им удалось идентифицировать.

Басаев в интервью сам рассказывал, что нападение было тщательно спланировано. Больницу выбрали из-за удачного расположения на холме. Оттуда было удобно контролировать город и вести огонь по федеральным силам. Федор Гладких Журналист

Больница была заминирована. Бандиты вели прицельный огонь по автомобилям милиции и домовладениям. Басаев заявил, что желает пообщаться с представителями прессы. Когда в назначенное им время власти не смогли выполнить его условие, он убил еще пять человек.

Сложные переговоры

Переговорщиками выступили несколько депутатов Госдумы. Парламентерам удалось уговорить отпустить несколько человек, но в целом переговоры были неэффективными.

Утром 17 июня спецназ ФСБ и МВД предпринял неудачную попытку штурма. Боевики применили тактику использования живого щита — вели огонь из-за спин заложников, что сковало действия силовиков. В результате штурма погибли около 30 человек и были ранены 70 — большинство жертв из числа заложников.

Монумент погибшим воинам-штурмовикам в Буденновске | Источник: Федор Гладких / Известия

Стать переговорщиком вызвался известный психиатр Анатолий Кашпировский. Он убедил федеральные власти организовать пресс-конференцию журналистов.

Гладких, как и другие его коллеги, освещал с места трагические июньские события 1995 года. В ходе переговоров он и несколько других представителей СМИ согласились стать заложниками басаевцев в обмен на находившихся в больнице женщин и детей. Басаев был заинтересован в том, чтобы придать огласку своей позиции, а требовал он прекращения боевых действий в Чечне и вывода войск.

В итоге, лидеру террористов удалось добиться пресс-конференции с участием европейских журналистов. Его интервью транслировал, в том числе, американский телеканал CNN.

Мы видели тех, кто участвовал в захвате, они не скрывали своих лиц. Среди боевиков были граждане Белоруссии из числа националистов, житель Калмыкии. Была даже женщина. Федор Гладких Журналист

Заложники после шестидневного заточения | Источник: РИА "Новости"

После того как захват Буденновска получил международную огласку, в переговоры с террористами вынужден был вступить бывший председатель Правительства РФ Виктор Черномырдин. 19 июня российские власти согласились на прекращение боевых действий в Чечне и на вывод войск в обмен на освобождение заложников. Также бандитам был предоставлен транспорт для переезда в приграничное со Ставропольским краем чеченское селение Зандак.

Читайте также Посольство РФ: восхваление Басаева в турецкой газете вызывает сожаление

Мы в составе небольшой оставшейся группы заложников сопровождали боевиков в автобусах. Как только колонна приехала в Зандак, преступники растворились. У них определенно был тщательно выверенный план, который, увы, им удалось полностью реализовать. Федор Гладких Журналист

Итоги трагедии

В результате теракта в Буденновске погибло 129 человек из числа заложников, военнослужащих и милиционеров. Получили ранения различной степени тяжести 415 человек. В числе пострадавших женщины, родившие мертвых детей, инвалиды и больные, лишившиеся жизненно важной помощи из-за дестабилизации работы ключевых подразделений больницы.

Памятная табличка в храме Воскресения Словущего в Буденновске | Источник: Федор Гладких / Известия

За это преступление в период с 1995 по 2017 год осуждены и приговорены к срокам от 11 до 15 лет лишения свободы 28 участников нападения на Буденновск. По данным ведомства, в федеральном и международном розыске по сей день находится 29 человек, уголовное преследование в отношении еще пятерых бандитов прекращено в связи с их смертью. В их числе Шамиль Басаев — его ликвидировали спецслужбы в результате спецоперации в июле 2006 года.

Обвиняемый в захвате заложников в Буденновске в 1995 году участник банды Шамиля Басаева Рамзан Белялов | Источник: РИА "Новости"

— После Буденновска стало очевидно, что первым лицам государства вступать в переговоры с террористами не имеет смысла, — считает Федор Гладких. Позднее был принят закон, запрещающий при ведении переговоров с террористами рассматривать выдвигаемые ими политические требования (ФЗ № 35 «О противодействии терроризму»).

Праздновали «победу» стрельбой из автомата

Какие конкретно функции выполняли в отряде боевиков Белялов и Маздаев, осужденные 13 декабря текущего года, сегодня узнать сложно. Первым взяли Маздаева в 2014 году, но афишировать арест не стали, чтобы не спугнуть другого фигуранта расследования. Белялова задержали 2 июня 2015 года в Гудермесе — он шел на работу.

Сами осужденные настаивают на своей невиновности — один заявил в суде, что в момент теракта находился в Чеченской Республике, второй утверждает, что был в это время в Башкирии.

Пролить свет на роль каждого мог бы разве что Басаев. Но следствие достоверно знает, что в рядах басаевцев оба мужчины были — их опознали два свидетеля из числа заложников и один засекреченный очевидец событий.

Белялов и Маздаев | Источник: РИА "Новости"

Одна из свидетелей находилась в плену преступников с 14 по 22 июня, сообщает портал «Чеченская война». Женщину отпустили последней — в селении Зандак. Она засвидетельствовала, что видела обоих подсудимых в буденновской больнице и в дагестанском Хасавюрте (колонна с заложниками двигалась через этот город в Чечню). По ее словам, они праздновали «победу», стреляли в воздух из автомата.

В рамках расследования были проведены портретные экспертизы, которые помогли идентифицировать личности фигурантов расследования.