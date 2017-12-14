Нелюди
Как происходил первый крупный теракт в истории современной России.
Как происходил первый крупный теракт в истории современной России.
Спустя 20 с лишним лет правосудие настигло двух членов печально известной банды Шамиля Басаева. 15 и 13 лет колонии строгого режима получили соответственно Рамзан Белялов и Магомед Маздаев, участвовавшие в первом крупном постсоветском террористическом акте — нападении на Буденновск в 1995 году. Портал iz.ru вспомнил об одной из самых черных страниц новейшей истории России.
Пионеры российского терроризма
Банда Басаева начала формироваться в 1991 году. Первое структурное подразделение «Ведено» насчитывало около 30 боевиков, объединенных идеей отделения Чеченской Республики от России. Большинство членов диверсионной группы были жителями населенных пунктов Беной, Ведено, Бамут.
В конце 1991 года Басаев и его единомышленники принимали участие в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. Затем он возглавлял отряд чеченских добровольцев в Абхазии, действовавших против грузинских силовиков. За это время будущий террорист номер один и его команда набрались разнопланового и, в общем, уникального на тот момент боевого опыта.
С 1992 года Басаев занял должность командира роты батальона спецназа национальной гвардии Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия.
К первой чеченской войне Басаев был командиром так называемого абхазского батальона, который составлял костяк вооруженных сил Дудаева. С ноября 1994 года по март 1995-го Басаев вел бои с федеральными силами на подступах к Грозному. После того как регулярные боевые части РФ перехватили инициативу и приступили к разоружению незаконных вооруженных формирований, весной 1995 года он и его люди сосредоточились на диверсионной деятельности. Басаев считал, что только с помощью террора можно вынудить российские власти сесть за стол переговоров.
Захват Буденновска
В ночь на 14 июня караван автомобилей с вооруженными до зубов террористами из Чечни беспрепятственно въехали на Ставрополье. В составе колонны были три «КамАЗа» и «Жигули», перекрашенные под служебный автомобиль милиции.
Вопрос о том, как бандитам удалось добраться до Буденновска, минуя многочисленные кордоны и блокпосты, впоследствии неоднократно поднимался. Выдвигались версии о тотальном подкупе военнослужащих и милиции.
По словам собеседника, изначально террористы захватили рынок, затем райотдел милиции. Сотрудники ГАИ пытались оказать сопротивление, но хорошо вооруженные преступники быстро расправились с ними. Начался 15-минутный бой за здание райотдела. Преступники застали блюстителей порядка врасплох и одержали верх, выживших сотрудников милиции и посетителей они взяли в заложники. После этого бандиты взяли в заложники представителей местной администрации, пожарных, посетителей и работников банков, учеников дома детского творчества. Колонну пленных террористы повели в местную больницу.
У больницы басаевцы прилюдно расстреляли шесть мужчин для устрашения других.
Террористы безжалостно расправились с военнослужащими из числа заложников, особенно с летчиками, которых им удалось идентифицировать.
Басаев в интервью сам рассказывал, что нападение было тщательно спланировано. Больницу выбрали из-за удачного расположения на холме. Оттуда было удобно контролировать город и вести огонь по федеральным силам.
Больница была заминирована. Бандиты вели прицельный огонь по автомобилям милиции и домовладениям. Басаев заявил, что желает пообщаться с представителями прессы. Когда в назначенное им время власти не смогли выполнить его условие, он убил еще пять человек.
Сложные переговоры
Переговорщиками выступили несколько депутатов Госдумы. Парламентерам удалось уговорить отпустить несколько человек, но в целом переговоры были неэффективными.
Утром 17 июня спецназ ФСБ и МВД предпринял неудачную попытку штурма. Боевики применили тактику использования живого щита — вели огонь
Стать переговорщиком вызвался известный психиатр Анатолий Кашпировский. Он убедил федеральные власти организовать
Гладких, как и другие его коллеги, освещал с места трагические июньские события 1995 года. В ходе переговоров он и несколько других представителей СМИ согласились стать заложниками басаевцев в обмен на находившихся в больнице женщин и детей. Басаев был заинтересован в том, чтобы придать огласку своей позиции, а требовал он прекращения боевых действий в Чечне и вывода войск.
В итоге, лидеру террористов удалось добиться
Мы видели тех, кто участвовал в захвате, они не скрывали своих лиц. Среди боевиков были граждане Белоруссии из числа националистов, житель Калмыкии. Была даже женщина.
После того как захват Буденновска получил международную огласку, в переговоры с террористами вынужден был вступить бывший председатель Правительства РФ Виктор Черномырдин. 19 июня российские власти согласились на прекращение боевых действий в Чечне и на вывод войск в обмен на освобождение заложников. Также бандитам был предоставлен транспорт для переезда в приграничное со Ставропольским краем чеченское селение Зандак.
Мы в составе небольшой оставшейся группы заложников сопровождали боевиков в автобусах. Как только колонна приехала в Зандак, преступники растворились. У них определенно был тщательно выверенный план, который, увы, им удалось полностью реализовать.
Итоги трагедии
В результате теракта в Буденновске погибло 129 человек из числа заложников, военнослужащих и милиционеров. Получили ранения различной степени тяжести 415 человек. В числе пострадавших женщины, родившие мертвых детей, инвалиды и больные, лишившиеся жизненно важной помощи
За это преступление в период с 1995 по 2017 год осуждены и приговорены к срокам от 11 до 15 лет лишения свободы 28 участников нападения на Буденновск. По данным ведомства, в федеральном и международном розыске по сей день находится 29 человек, уголовное преследование в отношении еще пятерых бандитов прекращено в связи с их смертью. В их числе Шамиль Басаев — его ликвидировали спецслужбы в результате спецоперации в июле 2006 года.
— После Буденновска стало очевидно, что первым лицам государства вступать в переговоры с террористами не имеет смысла, — считает Федор Гладких. Позднее был принят закон, запрещающий при ведении переговоров с террористами рассматривать выдвигаемые ими политические требования (ФЗ № 35 «О противодействии терроризму»).
Праздновали «победу» стрельбой из автомата
Какие конкретно функции выполняли в отряде боевиков Белялов и Маздаев, осужденные 13 декабря текущего года, сегодня узнать сложно. Первым взяли Маздаева в 2014 году, но афишировать арест не стали, чтобы не спугнуть другого фигуранта расследования. Белялова задержали 2 июня 2015 года в Гудермесе — он шел на работу.
Пролить свет на роль каждого мог бы разве что Басаев. Но следствие достоверно знает, что в рядах басаевцев оба мужчины были — их опознали два свидетеля из числа заложников и один засекреченный очевидец событий.
Одна из свидетелей находилась в плену преступников с 14 по 22 июня, сообщает портал «Чеченская война». Женщину отпустили последней — в селении Зандак. Она засвидетельствовала, что видела обоих подсудимых в буденновской больнице и в дагестанском Хасавюрте (колонна с заложниками двигалась через этот город в Чечню). По ее словам, они праздновали «победу», стреляли в воздух из автомата.
В рамках расследования были проведены портретные экспертизы, которые помогли идентифицировать личности фигурантов расследования.
Басаевцев обвиняли в захвате заложников (часть 2 статьи 126.1 УК РСФСР), участии в банде (часть 2 статьи 209 УК РФ) и совершении теракта (часть 3 статьи 205 УК РФ). Однако в связи с истечением сроков давности по двум первым составам уголовное преследование Белялова и Маздаева было прекращено. Виновными они были признаны по статье о совершении теракта.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.