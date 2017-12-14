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11:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автобус ПАЗ с пассажирами врезался в столб возле остановки «Узловая» в Иркутске

По предварительным данным, никто не пострадал.

Водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и врезался в световую опору возле остановки «Узловая» в Иркутске сегодня утром, 14 декабря. Предварительно установлено, что в результате аварии никто не пострадал. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД «Иркутское».

Предположительно, в салоне общественного транспорта находилось 22 человека.

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