Автобус ПАЗ с пассажирами врезался в столб возле остановки «Узловая» в Иркутске

Водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и врезался в световую опору возле остановки «Узловая» в Иркутске сегодня утром, 14 декабря. Предварительно установлено, что в результате аварии никто не пострадал. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД «Иркутское».