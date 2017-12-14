Жительница Красноярска отсудила компенсацию за нападение овчарки

Жительница Красноярска сумела отсудить у хозяина покусавшей ее кавказской овчарки компенсацию в 75 тыс. руб.

Летом женщина гуляла со своим трехлетним сыном недалеко от дачного поселка «Геолог» в Емельяновском районе. В районе станции «Лесная» она встретила мужчину, который гулял со своими несовершеннолетними детьми и кавказской овчаркой. Животное было без намордника. Хозяин передал поводок одному из своих детей, овчарка вырвалась, подбежала к женщине и укусила в область живота. В это время пострадавшая находилась на четвертом месяце беременности, а полученные травмы угрожали жизни ребенка, поэтому женщина легла в стационар. На больничном она провела две недели.

Сейчас у нее на теле остались рубцы, стоимость удаления которых, согласно представленного клиникой заключения врача-хирурга, составляет 16,5 тыс рублей. Кроме того, большой злой собаки сильно испугался маленький сын истицы, ребенок долгое время просыпался по ночам, стал замкнутым.

В апреле 2017 года женщина обратилась в Железнодорожный районный суд с иском о взыскании ущерба. Там признали ее правоту, постановив взыскать с хозяина собаки в пользу истицы и ее сына 50 тыс. руб. компенсации морального вреда, 16,5 тыс. руб. на лечение и 2,9 тыс. руб. утраченного заработка.