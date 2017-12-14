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11:34 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове подрядчика подозревают в мошенничестве на 12 миллионов рублей

Ростовские полицейские задержали подозреваемого в крупном мошенничестве.

По данным областного управления МВД, злоумышленник заключил контракт на строительство многоквартирного жилого дома. Получив в качестве оплаты часть квартир, подрядчик продал их, а вырученными средствами распорядился по собственному усмотрению. При этом, взятых на себя обязательств не выполнил, так и не приступив к строительству объекта.

Таким образом, мужчина присвоил более 12 миллионов рублей. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За нарушение закона ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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