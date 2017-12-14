В Ростове подрядчика подозревают в мошенничестве на 12 миллионов рублей

По данным областного управления МВД, злоумышленник заключил контракт на строительство многоквартирного жилого дома. Получив в качестве оплаты часть квартир, подрядчик продал их, а вырученными средствами распорядился по собственному усмотрению. При этом, взятых на себя обязательств не выполнил, так и не приступив к строительству объекта.