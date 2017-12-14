В Ростове подрядчика подозревают в мошенничестве на 12 миллионов рублей
Ростовские полицейские задержали подозреваемого в крупном мошенничестве.
Ростовские полицейские задержали подозреваемого в крупном мошенничестве.
По данным областного управления МВД, злоумышленник заключил контракт на строительство многоквартирного жилого дома. Получив в качестве оплаты часть квартир, подрядчик продал их, а вырученными средствами распорядился по собственному усмотрению. При этом, взятых на себя обязательств не выполнил, так и не приступив к строительству объекта.
Таким образом, мужчина присвоил более 12 миллионов рублей. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За нарушение закона ему грозит до 10 лет тюрьмы.