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11:25 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре задержан приезжий, совершивший разбой в медицинской маске

В дежурную часть отдела полиции Центрального округа Краснодара с сообщением о совершенном разбойном нападении обратилась 45-летняя жительница улицы Гимназической.

Днем в ее квартиру зашел мужчина в медицинской маске и капюшоне и, угрожая ножом, забрал золотые украшения общей стоимостью около 200 тысяч рублей. Пытаясь оказать сопротивление злоумышленнику, женщина сорвала с его лица маску и узнала в обидчике своего бывшего квартиросъемщика. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Мужчину объявили в федеральный розыск.

При проведении розыскных мероприятий 43-летний уроженец Абинского района был обнаружен и задержан оперативниками в пригороде Краснодара, где он подрабатывал деревообработчиком на предприятии. Он признался в совершенном преступлении. Похищенные украшения он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и кражу имущества.

Подозреваемый находится под стражей. Санкции инкриминируемой ему статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, сообщает «Югополису» пресс-служба УМВД РФ по городу Краснодару.

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