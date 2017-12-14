В Краснодаре задержан приезжий, совершивший разбой в медицинской маске

Днем в ее квартиру зашел мужчина в медицинской маске и капюшоне и, угрожая ножом, забрал золотые украшения общей стоимостью около 200 тысяч рублей. Пытаясь оказать сопротивление злоумышленнику, женщина сорвала с его лица маску и узнала в обидчике своего бывшего квартиросъемщика. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Мужчину объявили в федеральный розыск.

При проведении розыскных мероприятий 43-летний уроженец Абинского района был обнаружен и задержан оперативниками в пригороде Краснодара, где он подрабатывал деревообработчиком на предприятии. Он признался в совершенном преступлении. Похищенные украшения он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и кражу имущества.