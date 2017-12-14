Цех по производству детских кроваток сгорел в Шахунье
Крупный пожар случился в разгар рабочего дня.
Крупный пожар случился в разгар рабочего дня.
В Шахунье сгорел цех по производству детских кроваток. Крупный пожар случился 14 декабря в разгар рабочего дня, сообщает
— Сообщение о возгорании поступило в 11:25, — уточнили в ведомстве. —. На момент прибытия первых
К счастью, все работники самостоятельно выбежали из цеха еще до приезда пожарных, никто не пострадал.
— Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате выгорела внутренняя отделка и оборудование, кровля цеха. На тяжесть последствий пожара повлияла большая горючая загрузка — в цехе находилось много лакокрасочной продукции, — пояснили в ГУ МЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.