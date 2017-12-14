Цех по производству детских кроваток сгорел в Шахунье

В Шахунье сгорел цех по производству детских кроваток. Крупный пожар случился 14 декабря в разгар рабочего дня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

— Сообщение о возгорании поступило в 11:25, — уточнили в ведомстве. —. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение внутри покрасочного цеха, частично горела обрешетка кровли.

К счастью, все работники самостоятельно выбежали из цеха еще до приезда пожарных, никто не пострадал.

— Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате выгорела внутренняя отделка и оборудование, кровля цеха. На тяжесть последствий пожара повлияла большая горючая загрузка — в цехе находилось много лакокрасочной продукции, — пояснили в ГУ МЧС.