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11:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Цех по производству детских кроваток сгорел в Шахунье

Крупный пожар случился в разгар рабочего дня.

В Шахунье сгорел цех по производству детских кроваток. Крупный пожар случился 14 декабря в разгар рабочего дня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

— Сообщение о возгорании поступило в 11:25, — уточнили в ведомстве. —. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение внутри покрасочного цеха, частично горела обрешетка кровли.

К счастью, все работники самостоятельно выбежали из цеха еще до приезда пожарных, никто не пострадал.

— Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате выгорела внутренняя отделка и оборудование, кровля цеха. На тяжесть последствий пожара повлияла большая горючая загрузка — в цехе находилось много лакокрасочной продукции, — пояснили в ГУ МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

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