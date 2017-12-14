Спасатели нарастили лед для поднятия вертолета со дна Братского водохранилища

Сотрудники МЧС нарастили лед в месте крушения вертолета АС-350 в районе населенного пункта Чистый Братского района Иркутской области. Ориентировочно работы по подъему воздушного судна со дна Братского водохранилища будут продолжаться в течение 10-ти часов. Поиски пассажира продолжаются. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
На льду Кочегаринского залива Братского водохранилища, где были обнаружены фрагменты вертолета, в 500 метрах от берега был разбит базовый лагерь. Продолжаются
«За конструкцию вертолета был закреплен трос, проведены подготовительные работы по его подъему. Толщина льда в месте крушения — 15−12 см, поэтому ночью спасатели наращивали лед — была искусственно наморожена площадка вокруг майны. Ориентировочно работы по подъему вертолета будут продолжаться в течение 10-ти часов. Поиски пассажира продолжаются — обследовано дно в радиусе 150 метров, пока безрезультатно», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.
Напомним, 7 декабря 2017 года в 12.38 по местному времени вертолет Еврокоптер АС-350, принадлежащий частному лицу, вылетел по маршруту Братск — поселок Чистый Братского района. На борту воздушного судна находились два человека, работающие в одной из местных лесозаготовительных организаций. В пункт назначения вертолет не прибыл.