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10:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Водителю такси, который похищал аккумуляторы с машин, вынесли приговор в Хабаровске

Украденное имущество он сдавал в пункты приема металлолома.

Хабаровск, 14 декабря, AmurMedia.

Сотрудниками полиции доказана причастность водителя такси к 14 фактам хищений аккумуляторных батарей с общим ущербом порядка 200 тысяч рублей. Похищенные батареи он сдавал в пункты приема металлолома, а вырученные деньги тратил на личные нужды, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Установлено, что 26-летний житель Железнодорожного района работал в одной из фирм такси. Совершая поездки по городу, он подмечал грузовые автомобили, припаркованные во дворах жилых домов, площадках различных промышленных баз или охраняемых парковках. В ночное время злоумышленник возвращался, отсоединял клеммы и похищал аккумуляторы. Затем сдавал батареи в пункты приема металлолома, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 выяснили, что хищения он совершал во всех районах города, а также в ряде населенных пунктов района имени Лазо Хабаровского края, куда злоумышленник отвозил своих клиентов.

Так, на улице Овражной в Железнодорожном районе с грузового автомобиля подозреваемый похитил аккумулятор стоимостью 32 тысячи рублей. В Индустриальном районе на улице Суворова, фигурант аналогичным способом разукомплектовал другой грузовик. Финансовые потери от хищения двух батарей потерпевший оценил в 13 тысяч рублей.

Через отверстие в заборе подсудимый незаконно проник на территорию одной из промышленных баз, где похитил четыре батареи с самосвала и экскаватора. Ущерб собственник оценил в 36 тысяч рублей.

Во время обыска по месту проживания задержанного изъяты орудия совершения преступлений — плоскогубцы, ножовка по металлу и другие слесарные инструменты.

Злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Во время предварительного следствия обвиняемый свою вину признал в полном объеме, написал явки с повинной. Доказана причастность фигуранта к 14 фактам хищений с общим ущербом для потерпевших порядка 200 тысяч рублей.

Решением Железнодорожного районного суда г. Хабаровска злоумышленник признан виновным. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Кроме того, подсудимый обязан возместить потерпевшим финансовый вред.

Приговор вступил в законную силу.

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