В крымском селе на пожаре спасли троих человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым. В селе Полтавка Красногвардейского района на пожаре в жилом доме спасли троих человек. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым. В селе Полтавка Красногвардейского района на пожаре в жилом доме спасли троих человек. Об этом сообщает
Происшествие произошло накануне поздно вечером. Загорание произошло в комнате одноэтажного десятиквартирного дома.
Прибывшие по вызову спасатели эвакуировали из здания двух женщин (1939 и 1969 годов рождения) и мужчину (1956 года рождения), которых передали медиками. Пострадавшим поставлен предварительный диагноз «отравление угарным газом».
На тушение пожара понадобился почти час. Огонь охватил площадь 15 кв м, уничтожив мебель, бытовую технику и личные вещи людей.
Причину загорания установят эксперты.