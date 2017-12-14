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11:20 (мск), источник: РИА Крым

В крымском селе на пожаре спасли троих человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым. В селе Полтавка Красногвардейского района на пожаре в жилом доме спасли троих человек. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Происшествие произошло накануне поздно вечером. Загорание произошло в комнате одноэтажного десятиквартирного дома.

Прибывшие по вызову спасатели эвакуировали из здания двух женщин (1939 и 1969 годов рождения) и мужчину (1956 года рождения), которых передали медиками. Пострадавшим поставлен предварительный диагноз «отравление угарным газом».

На тушение пожара понадобился почти час. Огонь охватил площадь 15 кв м, уничтожив мебель, бытовую технику и личные вещи людей.

Причину загорания установят эксперты.

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