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11:16 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе на «зебре» сбили бабушку с внуком: пенсионерка погибла

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе на пешеходном переходе автомобиль Ford сбил бабушку с внуком.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе республиканского управления ГИБДД.

Авария произошла на объездной автодороге в районе улицы Маршала Жукова. По информации ведомства, бабушка с внуком переходили дорогу по пешеходному переходу, однако водитель машины не пропустил их и сбил.

«Водитель автомобиля Ford, двигаясь по трассе Дубки — Евпаторийское шоссе, на пешеходном переходе допустил наезд на пешеходов. От полученных травм 68-летняя женщина скончалась на месте, 7-летний ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии», — рассказали в УГИБДД.

На месте работают сотрудники ГИБДД и правоохранители.

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