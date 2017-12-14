В Симферополе на «зебре» сбили бабушку с внуком: пенсионерка погибла

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе республиканского управления ГИБДД.

Авария произошла на объездной автодороге в районе улицы Маршала Жукова. По информации ведомства, бабушка с внуком переходили дорогу по пешеходному переходу, однако водитель машины не пропустил их и сбил.

«Водитель автомобиля Ford, двигаясь по трассе Дубки — Евпаторийское шоссе, на пешеходном переходе допустил наезд на пешеходов. От полученных травм 68-летняя женщина скончалась на месте, 7-летний ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии», — рассказали в УГИБДД.