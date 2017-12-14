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13:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани женщины за рулем дважды сбивали подростков

В минувшую среду на казанских дорогах пострадали сразу два несовершеннолетних пешехода. В обоих случаях они стали жертвами невнимательных женщин-водителей.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщают в отделе пропаганды ГИБДД города, первая авария произошла днем на перекрестке улиц Мавлютова и Парина. 40-летняя женщина на «Ладе Калине» сбила 16-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадавшая получила ушибы головы и ссадину руки.

Вторая авария произошла буквально в 500 метрах от места первого ДТП. Около 18.00 на перекрестке улиц Мавлютова и Гарифьянова 26-летняя девушка на «Мерседес Бенц» сбила 17-летнего студента, также переходившего дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии парень получил сотрясение головного мозга, ушиб головы и лица, ушиб голени.

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