В Волгограде у пенсионерки сняли порчу за семьсот тысяч рублей

Источник: Комсомольская правда

Вот, еще одна пенсионерка лишилась всех своих накоплений, поверив в «сказки» про сглаз и наведение порчи.

Как рассказала 62-летняя волгоградка в полиции, куда она, придя в себя, обратилась за помощью, это случилось в Краснооктябрьском районе Волгограда. К ней на улице подошла неизвестная и заявила, что ее семью наведена порча и предложила избавить ее от столь страшного проклятья.

Для проведения ритуала, как водится аферистка попросила отдать ей все деньги, которые есть у жертвы. Пенсионерка сняла с карточки 700 тысяч рублей и передала мошеннице. Та, поколдовав, вернула волгоградке сверток якобы с теми же деньгами, и пропала. А в свертке вместе купюр оказалась порезанная бумага.