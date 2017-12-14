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13:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде у пенсионерки сняли порчу за семьсот тысяч рублей

Волгоградцы, хочется уже кричать: «Ну не будьте вы такими доверчивыми!». Не пускайте в дом незнакомых и не верьте первым встречным.

Источник: Комсомольская правда

Вот, еще одна пенсионерка лишилась всех своих накоплений, поверив в «сказки» про сглаз и наведение порчи.

Как рассказала 62-летняя волгоградка в полиции, куда она, придя в себя, обратилась за помощью, это случилось в Краснооктябрьском районе Волгограда. К ней на улице подошла неизвестная и заявила, что ее семью наведена порча и предложила избавить ее от столь страшного проклятья.

Для проведения ритуала, как водится аферистка попросила отдать ей все деньги, которые есть у жертвы. Пенсионерка сняла с карточки 700 тысяч рублей и передала мошеннице. Та, поколдовав, вернула волгоградке сверток якобы с теми же деньгами, и пропала. А в свертке вместе купюр оказалась порезанная бумага.

Теперь полиция ищет аферистку. Ее приметы: на вид 50 лет, рост 165−170 сантиметров., славянской внешности. Была одета в светлое пальто, светлую шапку, светлые полуботинки, носит очки.

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