В Казани легковушка повисла на отбойнике
(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В Кировском районе «Лада» 14-й модели повисла на отбойнике, сообщают пользователи социальных сетей.
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(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В Кировском районе «Лада» 14-й модели повисла на отбойнике, сообщают пользователи социальных сетей.
По словам очевидцев, ДТП произошло на Горьковском шоссе между Лебяжьим озером и спортивным комплексом «Олимпиец».
Каким образом водитель автомобиля достиг столь превосходного баланса, пока неизвестно.