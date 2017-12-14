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12:16 (мск), источник: РИА Крым

С крымской Кошки сняли туриста из Белоруссии

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым. В горно-лесной зоне пгт Симеиз (ЮБК) спасатели оказали помощь 36-летнему гражданину Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Турист оказался в труднодоступном месте крутого скального рельефа горы Кошка и нуждался в эвакуации. На поиски мужчины оперативно отправились ялтинские спасатели.

«На протяжении всего периода поиска с пострадавшим поддерживалась телефонная связь. С помощью альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали туриста в безопасное место, после чего напомнили ему о необходимости ознакомления c правилами безопасного поведения в горно-лесной местности», — рассказали в ведомстве.

В медицинской помощи белорус не нуждался.

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