С крымской Кошки сняли туриста из Белоруссии

Турист оказался в труднодоступном месте крутого скального рельефа горы Кошка и нуждался в эвакуации. На поиски мужчины оперативно отправились ялтинские спасатели.

«На протяжении всего периода поиска с пострадавшим поддерживалась телефонная связь. С помощью альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали туриста в безопасное место, после чего напомнили ему о необходимости ознакомления c правилами безопасного поведения в горно-лесной местности», — рассказали в ведомстве.