С крымской Кошки сняли туриста из Белоруссии
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым. В
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым. В
Турист оказался в труднодоступном месте крутого скального рельефа горы Кошка и нуждался в эвакуации. На поиски мужчины оперативно отправились ялтинские спасатели.
«На протяжении всего периода поиска с пострадавшим поддерживалась телефонная связь. С помощью альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали туриста в безопасное место, после чего напомнили ему о необходимости ознакомления c правилами безопасного поведения в
В медицинской помощи белорус не нуждался.