На Приморском кольце водитель «Митсубиси» врезался в фуру и сбежал: пассажиров госпитализировали
На Приморском кольце легковушка врезалась в фуру. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
На Приморском кольце легковушка врезалась в фуру. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Инцидент произошёл в среду, 13 декабря, в 3:15. В Гурьевском округе водитель «Митсубиси»
Кроме того, в 12:50 на улице Красносельской 49-летний водитель «Форда» сбил 82-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне перехода. Пенсионера доставили в больницу.
В 15:30 на Северном обходе 58-летний водитель «Фольсквагена» при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с «Мерседесом», который двигался по главной дороге. В результате первый автомобилист получил телесные повреждения.
В 19:20 на улице Кошевого 33-летний водитель «Фольксвагена» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Лянча» и «Фольксваген». От удара первая машина врезалась в припаркованную «Тойоту». В результате пострадал 36-летний пассажир одного из транспортных средств.
За сутки сотрудники ГИБДД выявили 1112 нарушений ПДД. Из них: 88 нарушений правил дорожного движения пешеходами, 24 нарушения правил проезда пешеходных переходов, 72 водителя управляли неисправными транспортными средствами, за проезд на запрещающий сигнал светофора к ответственности привлечены 14 человек. Также инспекторы задержали семь нетрезвых водителей.