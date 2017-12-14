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11:59 (мск), источник: Калининград.Ru

На Приморском кольце водитель «Митсубиси» врезался в фуру и сбежал: пассажиров госпитализировали

На Приморском кольце легковушка врезалась в фуру. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошёл в среду, 13 декабря, в 3:15. В Гурьевском округе водитель «Митсубиси» из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в грузовик «Скания». В результате аварии пострадали два пассажира легковушки, их госпитализировали. Автомобилист скрылся, его объявили в розыск.

Кроме того, в 12:50 на улице Красносельской 49-летний водитель «Форда» сбил 82-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне перехода. Пенсионера доставили в больницу.

В 15:30 на Северном обходе 58-летний водитель «Фольсквагена» при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с «Мерседесом», который двигался по главной дороге. В результате первый автомобилист получил телесные повреждения.

В 19:20 на улице Кошевого 33-летний водитель «Фольксвагена» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Лянча» и «Фольксваген». От удара первая машина врезалась в припаркованную «Тойоту». В результате пострадал 36-летний пассажир одного из транспортных средств.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили 1112 нарушений ПДД. Из них: 88 нарушений правил дорожного движения пешеходами, 24 нарушения правил проезда пешеходных переходов, 72 водителя управляли неисправными транспортными средствами, за проезд на запрещающий сигнал светофора к ответственности привлечены 14 человек. Также инспекторы задержали семь нетрезвых водителей.

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