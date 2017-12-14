В Краснодаре будут судить мужчину за убийство двух человек

По версии следствия, вечером 5 марта нынешнего года обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, проживавшему по улице Выгонной в станице Староминской. Там между находившимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами возникла ссора на фоне имевшего место ранее конфликта обвиняемого с родственником хозяина дома. Гость нанес принесенным с собой ножом 4 удара в грудь оппонента. Сожительница мужчины попыталась ему помешать, но получила 8 ударов ножом.

От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте. После совершенного преступления станичник разбудил знакомого, также находившегося в гостях, и рассказал о произошедшем. Затем он скрылся, но на следующий день был задержан.