Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Москва унизила Вашингтон на Ближнем Востоке
Названа самая пьющая страна Европы
ЦБ зафиксировал: россияне стали меньше наличных снимать с карт
Путин вместе с Ротенбергом снимался в кино в 1970-х
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
СМИ: Выплаты за победы на ОИ-2018 вызвали недоумение соцсетей
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Солдатов несколько месяцев умирал от рака мозга
Холли Берри рассталась с молодым бойфрендом
Валерия, Гагарина и Лопырева блистали на вручении премии в Москве
МИД Польши: «Наше ангельское терпение закончилось» — СМИ
СМИ: Европа винит во всем президента России
Кадровое голодание: сфера, где зарплаты выросли до 200 тыс. руб.
Пропавшая экс-участница "Дома-2" Политова погибла
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
13:18 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре будут судить мужчину за убийство двух человек

Ленинградский межрайонный следственный отдел СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Староминского района, обвиняемого в убийстве 53-летнего знакомого и его 44-летней сожительницы.

По версии следствия, вечером 5 марта нынешнего года обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, проживавшему по улице Выгонной в станице Староминской. Там между находившимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами возникла ссора на фоне имевшего место ранее конфликта обвиняемого с родственником хозяина дома. Гость нанес принесенным с собой ножом 4 удара в грудь оппонента. Сожительница мужчины попыталась ему помешать, но получила 8 ударов ножом.

От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте. После совершенного преступления станичник разбудил знакомого, также находившегося в гостях, и рассказал о произошедшем. Затем он скрылся, но на следующий день был задержан.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Актриса из «Игры престолов» рассказала о концовке сериала
Путин отвечает на вопросы журналистов: прямая трансляция
Путин будет баллотироваться в президенты как самовыдвиженец
МВД отказалось покупать компьютеры с российским процессором
В Госдуме предложили продлить обучение в школе на год
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер
Суд отказал Siemens в возврате турбин, поставленных в Крым
СМИ рассказали о новом виде финансового мошенничества
Спорт
Русско-шведская война Знарка Сборная России по хоккею в первом матче домашнего Кубка Первого канала встретится с командой Швеции
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
5 особенностей детских садов в российской глубинке Оказалось, что между деревенскими и городскими детскими садами немало отличий
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь