Волгоградский суд отказал Михееву в иске к адвокату

Источник: Комсомольская правда

Политик и бизнесмен просил взыскать с Татьяны Рыбниковой 10 тысяч рублей компенсации морального вреда за «формальное» отношение к его делу.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском областном суде, суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований Михееву отказал. Экс-депутат подал апелляцию, мотивируя тем, что назначенная судом адвокат в силу своего непрофессионализма существенным образом ухудшила его положение в уголовном деле.

По мнению Олега Михеева, Татьяна Рыбникова была не готова к судебному заседанию, на котором экс-депутата объявили в розыск и заменили ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Тем самым адвокат нарушила его права и законные интересы, ухудшила его положение, чем причинила моральный вред.

Олег Михеев известен как инициатор многих громких законопроектов. Но в последнее время его имя все чаще связывают с уголовными делами, которые возбудили в отношении экс-депутата Государственной Думы.