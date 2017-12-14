Волгоградский суд отказал Михееву в иске к адвокату
Волгоградский областной суд оставила без изменения решение Кировского районного суда Волгограда по по иску беглого
Волгоградский областной суд оставила без изменения решение Кировского районного суда Волгограда по по иску беглого
Политик и бизнесмен просил взыскать с Татьяны Рыбниковой 10 тысяч рублей компенсации морального вреда за «формальное» отношение к его делу.
Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском областном суде, суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований Михееву отказал.
По мнению Олега Михеева, Татьяна Рыбникова была не готова к судебному заседанию, на котором
Олег Михеев известен как инициатор многих громких законопроектов. Но в последнее время его имя все чаще связывают с уголовными делами, которые возбудили в отношении
Бизнесмена обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следствие полагает, что в 2007 году Олег Михеев изготовил фиктивные документы о том, что ему должен ОАО «Волгопромбанк». В 2011 году он обратился в суд о взыскании с «Промсвязьбанка» — правопреемника «должника» — 2,1 миллиарда рублей. Но «операцию» довести до конца не удалось. Вмешались правоохранительные органы.