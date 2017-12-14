Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Названа причина неучастия Путина в дебатах
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Песков оценил свои шансы сохранить пост при новом президенте РФ
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х
Холли Берри рассталась с молодым бойфрендом
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
СМИ: Выплаты за победы на ОИ-2018 вызвали недоумение соцсетей
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Солдатов несколько месяцев умирал от рака мозга
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
МИД Польши: «Наше ангельское терпение закончилось» — СМИ
СМИ: Европа винит во всем президента России
Кадровое голодание: сфера, где зарплаты выросли до 200 тыс. руб.
Пропавшая экс-участница "Дома-2" Политова погибла
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
12:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградский суд отказал Михееву в иске к адвокату

Волгоградский областной суд оставила без изменения решение Кировского районного суда Волгограда по по иску беглого экс-депутата Госдумы Олега Михеева к своему адвокату.

Источник: Комсомольская правда

Политик и бизнесмен просил взыскать с Татьяны Рыбниковой 10 тысяч рублей компенсации морального вреда за «формальное» отношение к его делу.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском областном суде, суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований Михееву отказал. Экс-депутат подал апелляцию, мотивируя тем, что назначенная судом адвокат в силу своего непрофессионализма существенным образом ухудшила его положение в уголовном деле.

По мнению Олега Михеева, Татьяна Рыбникова была не готова к судебному заседанию, на котором экс-депутата объявили в розыск и заменили ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Тем самым адвокат нарушила его права и законные интересы, ухудшила его положение, чем причинила моральный вред.

Олег Михеев известен как инициатор многих громких законопроектов. Но в последнее время его имя все чаще связывают с уголовными делами, которые возбудили в отношении экс-депутата Государственной Думы.

Бизнесмена обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следствие полагает, что в 2007 году Олег Михеев изготовил фиктивные документы о том, что ему должен ОАО «Волгопромбанк». В 2011 году он обратился в суд о взыскании с «Промсвязьбанка» — правопреемника «должника» — 2,1 миллиарда рублей. Но «операцию» довести до конца не удалось. Вмешались правоохранительные органы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Черные лесорубы выходят из тени
Черные лесорубы выходят из тени
Путин отвечает на вопросы журналистов: прямая трансляция
Путин будет баллотироваться в президенты как самовыдвиженец
МВД отказалось покупать компьютеры с российским процессором
В Госдуме предложили продлить обучение в школе на год
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер
Суд отказал Siemens в возврате турбин, поставленных в Крым
СМИ рассказали о новом виде финансового мошенничества
Спорт
Русско-шведская война Знарка Сборная России по хоккею в первом матче домашнего Кубка Первого канала встретится с командой Швеции
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
5 особенностей детских садов в российской глубинке Оказалось, что между деревенскими и городскими детскими садами немало отличий
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь