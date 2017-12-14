Массовое столкновение автомобилей произошло под Алматы

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На 30-м километре трассы Алматы-Капчагай утром произошло массовое столкновение машин, передает корреспондент Zakon.kz.

Машины сталкивались по обе стороны дороги у поворота на Байсерке. Сначала ДТП произошли при движении в сторону Алматы. Причина — сильный гололед, образовавшийся на небольшом участке дороги. Машины начинало заносить, водители тормозили, и ехавшие следом за ними авто врезались в них. По неуточненной информации, в массовом ДТП на этой стороне дороги участвовало около 10 машин, к обеду на месте осталось 4 разбитых авто. Количество пострадавших уточняется.

Примерно в это же время на противоположной стороне дороги тоже стали сталкиваться машины, ехавшие в сторону Капчагая. Как рассказал один из участников массовой аварии, автомобиль Hyundai занесло на обледенелом участке дороги. Машину закрутило. Водитель остановился, вышел, чтобы осмотреть авто, после чего намеревался сесть обратно. В это время в легковушку врезался грузовик Howo. Причем водитель Hyundai оказался между транспортными средствами. Его с серьезными травмами впоследствии госпитализировали.

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И после этого столкновения машины стали врезаться сначала в грузовик, потом по цепочке друг в друга. Водители на льду не успевали остановиться. В этой массовой аварии участвовали примерно 6 авто. Пострадали здесь не менее 6 человек.

Прибывшие на место сотрудники полиции убрали в сторону разбитые машины, так как оставлять их на дороге было чревато последующими столкновениями. Как отмечают очевидцы, у полицейских образовалась целая очередь водителей-участников ДТП, ожидавших оформления.