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12:59 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура Москвы проверяет информацию о VIP-камерах в «Матросской Тишине»

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Москвы заинтересовалась информацией о VIP-камерах в СИЗО «Матросская тишина».

Источник: РИА "Новости"

«В связи с распространением в средствах массовой информации сведений о возможных нарушениях законодательства прокуратура города Москвы организовала проведение проверки соблюдения требований Федерального закона “О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений” в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве», — сообщили в прокуратуре столицы.

В ходе проверки будут изучены обстоятельства, изложенные в публикациях, а также дана оценка законности действий должностных лиц.

При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.
Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Ранее в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы сообщили, что в одном из корпусов следственного изолятора «Матросская Тишина» обнаружены VIP-камеры с холодильником, большими современными телевизорами.

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