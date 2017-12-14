Прокуратура Москвы проверяет информацию о VIP-камерах в «Матросской Тишине»
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Москвы заинтересовалась информацией о
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Москвы заинтересовалась информацией о
«В связи с распространением в средствах массовой информации сведений о возможных нарушениях законодательства прокуратура города Москвы организовала проведение проверки соблюдения требований Федерального закона “О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений” в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве», — сообщили в прокуратуре столицы.
В ходе проверки будут изучены обстоятельства, изложенные в публикациях, а также дана оценка законности действий должностных лиц.
При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы сообщили, что в одном из корпусов следственного изолятора «Матросская Тишина» обнаружены