Гособвинение просит для Сиволапа 17 лет лишения свободы

В Свердловском областном суде стартовали прения сторон по делу екатеринбургского бизнесмена Виталия Сиволапа, обвиняемого в посягательстве на жизнь судебного пристава и злостном уклонении от погашения кредитов. Гособвинитель просит отправить его на 17 лет в колонию строгого режима с ограничением свободы на 2 года и штрафом в 100 тысяч рублей, передает «Уралинформбюро».

В ходе сегодняшнего заседания выяснилось, что потерпевшие заявили гражданские иски к Сиволапу на 10 миллионов рублей. Эта сумма меньше, чем планировалось ранее.

По данным следствия, Сиволап накопил долги по кредитам на 4,5 миллиона рублей. В течение 6 лет он уклонялся от погашения задолженности.