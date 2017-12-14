Гособвинение просит для Сиволапа 17 лет лишения свободы
А потерпевшие требуют 10 миллионов.
А потерпевшие требуют 10 миллионов.
В Свердловском областном суде стартовали прения сторон по делу екатеринбургского бизнесмена Виталия Сиволапа, обвиняемого в посягательстве на жизнь судебного пристава и злостном уклонении от погашения кредитов. Гособвинитель просит отправить его на 17 лет в колонию строгого режима с ограничением свободы на 2 года и штрафом в 100 тысяч рублей, передает «Уралинформбюро».
В ходе сегодняшнего заседания выяснилось, что потерпевшие заявили гражданские иски к Сиволапу на 10 миллионов рублей. Эта сумма меньше, чем планировалось ранее.
По данным следствия, Сиволап накопил долги по кредитам на 4,5 миллиона рублей. В течение 6 лет он уклонялся от погашения задолженности.
Днем 5 октября 2016 года к дому бизнесмена пришел судебный пристав Сергей Дмитриев. Он начал описывать машину Сиволапа. В это время, как полагают следователи, подсудимый бросил в него из окна бутылку