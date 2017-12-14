Верховный суд отказался пересматривать приговор Гладкову, задушившему двух женщин в омском баре «Доски»

Верховный суд России рассмотрел жалобу адвоката убийцы двух женщин в баре «Доски» Романа Гладкова.

Отметим, что 5 сентября Омский областной суд признал Гладкова виновным по п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти двум лицам»).

Доказано, что утром 1 апреля 2017 года две 33-летние омички, Татьяна Евтушенко и Екатерина Горбунова, вышли из бара «Доски» вместе с Романом Гладковым. Дома хозяин заподозрил гостей в краже денег и ценностей. Мужчина избил их и задушил, а потом закопал в гараже отца.

Установить личность подозреваемого удалось по камерам видеонаблюдения. Убийце дали 19 лет строгого режима.

В аппеляционной жалобе защитник Гладкова настаивал, что его клиент не имел намерения убить женщин. Адвокат призывал снизить суровость наказания, передает «Новый Омск».

В то время как сторону обвинения поддерживал на сеансе видеоконференцсвязи прокурор Омской области Анастас Спиридонов. Он просил оставить приговор без изменения.