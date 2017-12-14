Верховный суд отказался пересматривать приговор Гладкову, задушившему двух женщин в омском баре «Доски»
Убийца получил 19 лет строгого режима.
Убийца получил 19 лет строгого режима.
Верховный суд России рассмотрел жалобу адвоката убийцы двух женщин в баре «Доски» Романа Гладкова.
Отметим, что 5 сентября Омский областной суд признал Гладкова виновным по п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти двум лицам»).
Доказано, что утром 1 апреля 2017 года две 33-летние омички, Татьяна Евтушенко и Екатерина Горбунова, вышли из бара «Доски» вместе с Романом Гладковым. Дома хозяин заподозрил гостей в краже денег и ценностей. Мужчина избил их и задушил, а потом закопал в гараже отца.
Установить личность подозреваемого удалось по камерам видеонаблюдения. Убийце дали 19 лет строгого режима.
В аппеляционной жалобе защитник Гладкова настаивал, что его клиент не имел намерения убить женщин. Адвокат призывал снизить суровость наказания, передает «Новый Омск».
В то время как сторону обвинения поддерживал на сеансе видеоконференцсвязи прокурор Омской области Анастас Спиридонов. Он просил оставить приговор без изменения.
В итоге Верховный суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката Романа Гладкова. Ему придется провести 19 лет за решеткой.