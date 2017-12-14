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12:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове на Левобережной в тройной аварии с автовозом пострадала девушка

В четверг, 14 декабря, в Ростове-на-Дону произошла авария в которой пострадал один человек.

Как сообщили в областной автоинспекции, около восьми утра на Южном подъезде к донской столице водитель иномарки при перестроении врезался в грузовой автомобиль (автовоз с двумя новыми микроавтобусами), после чего его отбросило на ВАЗ-2110.

— По предварительным данным, пострадала гражданка, которая находилась в ВАЗ-2110, — пояснили газете «Комсомольская правда-Ростов» в УГИБДД Ростовской области.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, на днях под Ростовом произошла крупная авария с участием грузовиков. На трассе «Дон» (участок, проходящий по территории Аксайского района) фура с отказавшими тормозами врезалась в попутный грузовик, который в свою очередь, едва не скатившись в кювет, протаранил два легковых автомобиля. Из-за большой аварии возникла многокилометровая пробка.

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