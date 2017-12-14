В Ростове на Левобережной в тройной аварии с автовозом пострадала девушка

Как сообщили в областной автоинспекции, около восьми утра на Южном подъезде к донской столице водитель иномарки при перестроении врезался в грузовой автомобиль (автовоз с двумя новыми микроавтобусами), после чего его отбросило на ВАЗ-2110.

— По предварительным данным, пострадала гражданка, которая находилась в ВАЗ-2110, — пояснили газете «Комсомольская правда-Ростов» в УГИБДД Ростовской области.

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