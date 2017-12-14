В Ростове на Левобережной в тройной аварии с автовозом пострадала девушка
В четверг, 14 декабря, в
В четверг, 14 декабря, в
Как сообщили в областной автоинспекции, около восьми утра на Южном подъезде к донской столице водитель иномарки при перестроении врезался в грузовой автомобиль (автовоз с двумя новыми микроавтобусами), после чего его отбросило на ВАЗ-2110.
— По предварительным данным, пострадала гражданка, которая находилась в ВАЗ-2110, — пояснили газете «Комсомольская правда-Ростов» в УГИБДД Ростовской области.
Напомним, на днях под Ростовом произошла крупная авария с участием грузовиков. На трассе «Дон» (участок, проходящий по территории Аксайского района) фура с отказавшими тормозами врезалась в попутный грузовик, который в свою очередь, едва не скатившись в кювет, протаранил два легковых автомобиля.