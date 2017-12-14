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12:42 (мск), источник: Noi.md

Новые подробности в деле об обрушении шахты в Пашканах

В деле об обрушении в шахте в Пашканах появились новые подозреваемые.

Источник: Noi.md
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В деле о гибели рабочих в шахте Пашкань появился еще один подозреваемый

В гибели трех шахтеров подозреваются директор предприятия и двое подчиненных. Кроме того, прокуроры предъявили обвинения в отношении лица, распределившего задачи работникам.

Специальная комиссия, которая расследовала обстоятельства трагедии, установила, что они, как и мастер каменного карьера, не выполнили свои служебные обязанности. Прокурор Адриан Бордиану утверждает, что из-за халатности мастера и начальника участка шахтеры были вынуждены работать в опасных условиях.

Начальник участка на время следствия находится на свободе, поскольку проходит лечение в больнице: «Хотя задачи рабочим распределяются только в случае, если приняты все меры безопасности рабочего места, зная, что эти меры не выполняются, он допустил или поручил соответствующей бригаде выполнить рабочие задания».

«Потолок не был проверен, это установила комиссия по расследованию несчастных случаев. Он не был укреплен соответствующим образом», — говорит глава Криулянской прокуратуры.

Прокуроры потребовали продления ареста для мастера предприятия. В его отношении следствие установило, что, хотя он был обязан тщательно проверить шахту, не сделал этого. Его адвокат, назначенный ex officio, говорит, что не может комментировать обвинения, поскольку не участвовал в уголовном расследовании.

«В уголовном процессе я не был уполномочен защищать его интересы и, соответственно, не принимал участия в других действиях и не знаю, на какой стадии находится уголовное преследование», — отметил адвокат Алексей Брынзэ.

Теперь прокуроры ожидают результатов проверок Инспекции труда, чтобы установить вину директора и двух других подозреваемых. Затем дело будет отправлено в суд.

В пятницу Криулянский суд рассмотрит вопрос о продлении ареста для мастера шахты, который является единственным лицом, арестованным по этому уголовному делу.

Трагедия произошла 20 ноября. Три человека погибли после того, как потолок каменной шахты рухнул и упал на них. Сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела за несоблюдение правил эксплуатации шахты и нарушение правил охраны труда. Виновным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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