Суд в Новосибирске начал рассмотрение дела обвиняемого в убийстве 19 женщин

«Вопрос виновности или невиновности сегодня не ставился, потому что еще не сформирована коллегия присяжных заседателей. По сути идут подготовительные процессы. Сегодня обсуждался вопрос, кого из свидетелей допрашивать, а кого нет. Например, большинство свидетелей обвинения могут пояснить только обстоятельства, характеризующие его (подсудимого) личность, а в суде с участием присяжных такие обстоятельства исследовать нельзя», — рассказал РИА Новости адвокат подсудимого Михаил Жуков.

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По словам защитника, длительность судебного процесса будет зависеть от многих факторов, в частности от того, какой будет выбран порядок исследования доказательств. Адвокат подтвердил, что Чуплинский считает себя не только невиновным, но и непричастным к вменяемым ему страшным преступлениям.

По данным следственного управления СК РФ по Новосибирской области, с осени 1998 по июль 2005 года Чуплинский на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами (от 18 до 31 года), предлагал им провести совместно время и, при получении согласия, на личной машине увозил в безлюдные места, где убивал. После этого, он для скрытия преступлений и своей причастности к ним расчленял тела жертв и выбрасывал в разных местах города и его окрестностях, считают в СК. Эксперты признали мужчину вменяемым.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ГУМВД по Новосибирской области пытались установить убийцу.

В ходе отработки различных версий на причастность к совершению преступлений было проверено более 5 тысяч мужчин, допрошено свыше 8 тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз.

Серия убийств женщин, приписываемых некоторыми СМИ «маньяку-сатанисту», началась в Новосибирске в 1998 году. С того момента по 2005 год были зверски убиты и расчленены 17 женщин. Позже следователи сообщили, что общее количество жертв выросло до 19.

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин осенью 2007 года рассказал, что убийства «носили демонстративный характер».