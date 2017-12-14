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12:54 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Новосибирске начал рассмотрение дела обвиняемого в убийстве 19 женщин

НОВОСИБИРСК, 14 дек — РИА Новости. Новосибирский областной суд в четверг приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела 52-летнего жителя Новосибирска Евгения Чуплинского, обвиняемого в жестоком убийстве 19 женщин в 1998—2005 годах.

«Вопрос виновности или невиновности сегодня не ставился, потому что еще не сформирована коллегия присяжных заседателей. По сути идут подготовительные процессы. Сегодня обсуждался вопрос, кого из свидетелей допрашивать, а кого нет. Например, большинство свидетелей обвинения могут пояснить только обстоятельства, характеризующие его (подсудимого) личность, а в суде с участием присяжных такие обстоятельства исследовать нельзя», — рассказал РИА Новости адвокат подсудимого Михаил Жуков.

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По словам защитника, длительность судебного процесса будет зависеть от многих факторов, в частности от того, какой будет выбран порядок исследования доказательств. Адвокат подтвердил, что Чуплинский считает себя не только невиновным, но и непричастным к вменяемым ему страшным преступлениям.

По данным следственного управления СК РФ по Новосибирской области, с осени 1998 по июль 2005 года Чуплинский на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами (от 18 до 31 года), предлагал им провести совместно время и, при получении согласия, на личной машине увозил в безлюдные места, где убивал. После этого, он для скрытия преступлений и своей причастности к ним расчленял тела жертв и выбрасывал в разных местах города и его окрестностях, считают в СК. Эксперты признали мужчину вменяемым.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ГУМВД по Новосибирской области пытались установить убийцу.

В ходе отработки различных версий на причастность к совершению преступлений было проверено более 5 тысяч мужчин, допрошено свыше 8 тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз.

Серия убийств женщин, приписываемых некоторыми СМИ «маньяку-сатанисту», началась в Новосибирске в 1998 году. С того момента по 2005 год были зверски убиты и расчленены 17 женщин. Позже следователи сообщили, что общее количество жертв выросло до 19.

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин осенью 2007 года рассказал, что убийства «носили демонстративный характер».

Было известно, что как минимум некоторые из убитых были проститутками. Расследование дела приостанавливалось, но было возобновлено. Евгений Чуплинский был задержан и арестован в апреле 2016 года.

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