Шкловчанин для разбойных нападений использовал пистолет-зажигалку

Источник: БЕЛТА

В дежурную часть Шкловского РОВД 10 декабря поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в магазин и, угрожая продавцу похожим на пистолет предметом, потребовал деньги. Продавец успела нажать тревожную кнопку, а злоумышленник скрылся ни с чем.

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Незамедлительно на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа и начала работу по установлению личности преступника.

Спустя некоторое время в тот же день в Шклове было совершено нападение на мужчину: злоумышленник, угрожая похожим на пистолет предметом, вырвал из рук потерпевшего дорожную сумку с вещами и скрылся.

Проведенный осмотр мест происшествий, анализ зафиксированных следов, оценка изъятых вещественных доказательств, работа с потерпевшими и отработка местности позволили в кратчайшие сроки установить связь между событиями и личность нападавшего. Им оказался 41-летний местный житель.

При личном досмотре у него был обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет, оказалось, что это зажигалка. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.