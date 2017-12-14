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12:46 (мск), источник: VN.ru

Лишилась ребенка ушедшая в магазин многодетная мать

Молодая женщина оставила без присмотра троих малолетних детей, чтобы сходить в магазин, и это привело к трагическим последствиям. Самый маленький ребенок выпал из окна и погиб. Суд вынес матери приговор, сообщает прокуратура Новосибирской области.

В суде установлено, что 28 августа 2017 года многодетная мать покинула свою квартиру на улице Лежена в Дзержинском районе Новосибирска, чтобы сходить в магазин. При этом без присмотра остались три малолетних ребенка 2008, 2013, 2014 годов рождения.

Младший из детей беспрепятственно подошел к подоконнику одной из комнат, по радиатору отопления самостоятельно залез на него, а затем руками открыл створку пластикового окна. После этого малыш выпал из окна на улицу.

«Дзержинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней женщины. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 (Причинение смерти по неосторожности). Осужденной назначено наказание в виде одного года ограничения свободы», — рассказал старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.

К сожалению, не так уж редко бывает, что маленькие дети погибают из-за недосмотра взрослых. В январе в поселке Коченево суд вынес приговор родителям, по вине которых погиб годовалый мальчик. Ребенок на кухне перевернул на себя электрический чайник с кипятком. Родителям малыша назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год каждому.

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