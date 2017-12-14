Лишилась ребенка ушедшая в магазин многодетная мать

В суде установлено, что 28 августа 2017 года многодетная мать покинула свою квартиру на улице Лежена в Дзержинском районе Новосибирска, чтобы сходить в магазин. При этом без присмотра остались три малолетних ребенка 2008, 2013, 2014 годов рождения.

Младший из детей беспрепятственно подошел к подоконнику одной из комнат, по радиатору отопления самостоятельно залез на него, а затем руками открыл створку пластикового окна. После этого малыш выпал из окна на улицу.

«Дзержинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней женщины. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 (Причинение смерти по неосторожности). Осужденной назначено наказание в виде одного года ограничения свободы», — рассказал старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.