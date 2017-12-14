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13:47 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградец поставил на учёт в своей квартире 20 мигрантов из Средней Азии

Полицейские нашли в областном центре очередную «резиновую» квартиру. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Источник: Калининград.Ru

Как выяснилось, 36-летний мужчина в течение трёх месяцев поставил на учёт в своей квартире на улице Гагарина 20 граждан среднеазиатских республик. Проверка показала, что иностранцы никогда не проживали в этом помещении.

В отношении калининградца возбудили дело по статье 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учёт иностранца по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

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