Калининградец поставил на учёт в своей квартире 20 мигрантов из Средней Азии
Полицейские нашли в областном центре очередную «резиновую» квартиру. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Полицейские нашли в областном центре очередную «резиновую» квартиру. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Как выяснилось, 36-летний мужчина в течение трёх месяцев поставил на учёт в своей квартире на улице Гагарина 20 граждан среднеазиатских республик. Проверка показала, что иностранцы никогда не проживали в этом помещении.
В отношении калининградца возбудили дело по статье 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учёт иностранца по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Ему грозит до трёх лет лишения свободы.