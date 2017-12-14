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13:09 (мск), источник: АиФ Красноярск

В центре Красноярска загорелся деревянный барак

Спасатели ликвидировали пожар.

В центре Красноярска загорелся жилой деревянный дом.

Загорелся первый этаж многоквартирного деревянного дома на улице Марковского. Спасатели вызволили из огня троих человек с помощью автолестницы, четверо вышли сами. Всего в деревянном доме проживает 8 человек.

ГУ МЧС сообщает, что пожар ликвидирован, о пострадавших информации нет. На сообщение выезжали 23 человека и 7 машин. По предварительной информации, причиной пожара стало загорание проводки.

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