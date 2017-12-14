Осужденной экс-главе села в Челябинской области добавят срок за новое преступление

Уже осужденная экс-глава Усть-Багарякского сельского поселения (Кунашакский район) Эльза Газизова может получить новый срок — районная прокуратура нашла новые факты в преступлениях чиновницы и инкриминировала ей очередную статью, на этот раз по факту превышения должностных полномочий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

По версии следствия, обвиняемая, будучи главой поселения, в течение трех лет — с 2011 по 2014 год, — выдавала гражданам фиктивные выписки из похозяйственных книг о наличии у них права на земельный участок. На этом основании люди незаконно регистрировали право собственности на землю. Общая сумма причиненного ущерба составила 309 тыс. рублей.

Один из преступных эпизодов был связан с незаконным оформлением права собственности на землю для сына. Ранее прокуратура сообщала о 500 квадратных метрах, теперь размер участка для родственника достиг 1,3 тыс. квадратных метров. Ущерб району составил 88 тыс. рублей.

В итоге все сделки были аннулированы, участки возвращены в муниципальную собственность.

В мае 2017 года чиновница была признана виновной в служебном подлоге, а также в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Суд назначил ей три года условного лишения свободы, установив испытательный срок — два с половиной года. Сейчас прокуратура инкриминировала ей очередную статью, на этот раз по факту превышения должностных полномочий (часть 2 статья 286 УК РФ).