Осужденной экс-главе села в Челябинской области добавят срок за новое преступление
Бывшая чиновница подарила муниципальный участок земли своему сыну. И как выяснилось, он оказался в два раза больше, чем было указано в материалах первого дела.
Бывшая чиновница подарила муниципальный участок земли своему сыну. И как выяснилось, он оказался в два раза больше, чем было указано в материалах первого дела.
Уже осужденная
По версии следствия, обвиняемая, будучи главой поселения, в течение трех лет — с 2011 по 2014 год, — выдавала гражданам фиктивные выписки из похозяйственных книг о наличии у них права на земельный участок. На этом основании люди незаконно регистрировали право собственности на землю. Общая сумма причиненного ущерба составила 309 тыс. рублей.
Один из преступных эпизодов был связан с незаконным оформлением права собственности на землю для сына. Ранее прокуратура сообщала о 500 квадратных метрах, теперь размер участка для родственника достиг 1,3 тыс. квадратных метров. Ущерб району составил 88 тыс. рублей.
В итоге все сделки были аннулированы, участки возвращены в муниципальную собственность.
Суд назначил ей три года условного лишения свободы, установив испытательный срок — два с половиной года. Сейчас прокуратура инкриминировала ей очередную статью, на этот раз по факту превышения должностных полномочий (часть 2 статья 286 УК РФ).
Уголовное дело направлено в Кунашакский районный суд для рассмотрения по существу.