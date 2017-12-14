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13:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми одновременно уничтожили 1100 игровых автоматов

Оборудование ломали при помощи строительной техники.

В Перми на полигоне уничтожили крупную партию игрового оборудования. Всего по решению суда было утилизировано 1 100 единиц игровых автоматов, покерных столов и компьютерной техники. Их ломали при помощи строительной техники. Все это оборудование сотрудники полиции изъяли у нарушителей в рамках административных дел за 2010−2014 годы.

В России запрещена деятельность игорных заведений, за исключением специально отведенных для этого зон. Пермский край к таковым зонам не относится, поэтому пермская полиция регулярно закрывают нелегальные казино и изымает игровые автоматы.

Наказание за незаконные организацию и проведение азартных игр предусмотрено статьей 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья влечет максимальное наказание до шести лет лишения свободы и штраф, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

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