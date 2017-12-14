В Перми одновременно уничтожили 1100 игровых автоматов

В Перми на полигоне уничтожили крупную партию игрового оборудования. Всего по решению суда было утилизировано 1 100 единиц игровых автоматов, покерных столов и компьютерной техники. Их ломали при помощи строительной техники. Все это оборудование сотрудники полиции изъяли у нарушителей в рамках административных дел за 2010−2014 годы.