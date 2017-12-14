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13:57 (мск), источник: БЕЛТА

Рейсовый автобус и легковушка столкнулись в Минске

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсовый автобус и легковушка столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Авария произошла сегодня на пересечении улиц Громова и Есенина. Столкнулись Volvo и автобус 96-го маршрута.

В ДТП пострадала водитель легковушки и пассажир автобуса. ГАИ устанавливает обстоятельства аварии.

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