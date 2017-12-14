Рейсовый автобус и легковушка столкнулись в Минске
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсовый автобус и легковушка столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсовый автобус и легковушка столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня на пересечении улиц Громова и Есенина. Столкнулись Volvo и автобус 96-го маршрута.
В ДТП пострадала водитель легковушки и пассажир автобуса. ГАИ устанавливает обстоятельства аварии.