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13:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Полицейские ищут студента, пропавшего месяц назад

О жителе Тобольска, который учился в Новосибирске, ничего неизвестно с 29 октября.

Источник: Комсомольская правда

Полиция ищет тех, кто видел пропавшего студента 1 курса Данила Лосева, 29 октября возле Октябрьского моста. Юноша в этот день ушел из студенческого общежития НГТУ в Левобережье Новосибирска. Известно, что первокурсник приехал учиться из Тобольска.

— Если вы видели данного гражданина 29 октября в период с 21.30 до 00.00 в районе Октябрьского моста, просим сообщить в дежурную часть Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 232−81−80, 232−81−79 или 02, отдел уголовного розыска Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 232−80−85, 232−80−87, 232−64−80, дежурную часть ОП № 7 «Ленинский» по телефону: 232−17−18, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Рост Данила 183 сантиметра. Парень среднего телосложения, волосы русые, глаза серые. Пропавший носит очки. Был одет: в темно-синюю куртку, светлые джинсы. Данила Лосева ищут уже месяц полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Пока поиски результатов не дали.

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