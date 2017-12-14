Полицейские ищут студента, пропавшего месяц назад

Источник: Комсомольская правда

Полиция ищет тех, кто видел пропавшего студента 1 курса Данила Лосева, 29 октября возле Октябрьского моста. Юноша в этот день ушел из студенческого общежития НГТУ в Левобережье Новосибирска. Известно, что первокурсник приехал учиться из Тобольска.

— Если вы видели данного гражданина 29 октября в период с 21.30 до 00.00 в районе Октябрьского моста, просим сообщить в дежурную часть Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 232−81−80, 232−81−79 или 02, отдел уголовного розыска Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 232−80−85, 232−80−87, 232−64−80, дежурную часть ОП № 7 «Ленинский» по телефону: 232−17−18, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.