В Калининграде двое подростков обворовали школьный склад
Двое 16-летних приятелей, сообразив, что на носу Новый год, решили запастись к празднику сладостями. И, недолго думая, подломили продуктовый склад одной из школ Калининграда.
Двое 16-летних приятелей, сообразив, что на носу Новый год, решили запастись к празднику сладостями. И, недолго думая, подломили продуктовый склад одной из школ Калининграда.
Добычей взломавших решетку подвала
Опера угрозыска отдела полиции № 2 задержали воришек. Но оказалось, что до 31 декабря те не дотерпели — удалось изъять лишь часть похищенного.