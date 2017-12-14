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13:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде двое подростков обворовали школьный склад

Двое 16-летних приятелей, сообразив, что на носу Новый год, решили запастись к празднику сладостями. И, недолго думая, подломили продуктовый склад одной из школ Калининграда.

Добычей взломавших решетку подвала налетчиков-сладкоежек стали такие деликатесы, как сгущенка, яблоки, попкорн и апельсины. Всего на 12 тысяч рублей.

Опера угрозыска отдела полиции № 2 задержали воришек. Но оказалось, что до 31 декабря те не дотерпели — удалось изъять лишь часть похищенного.

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