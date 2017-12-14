На Кубани подросток подозревается в краже со взломом
Новопокровский следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в краже имущества, совершенном с незаконным проникновением в жилище.
Новопокровский следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в краже имущества, совершенном с незаконным проникновением в жилище.
По версии следствия, 7 декабря юноша металлическим прутом взломал пластиковое окно и проник в дом соседа в станице Калниболотской. Как сообщает
Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.