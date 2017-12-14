На Кубани подросток подозревается в краже со взломом

По версии следствия, 7 декабря юноша металлическим прутом взломал пластиковое окно и проник в дом соседа в станице Калниболотской. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, подросток похитил фотоаппарат, ноутбук, wi-fi роутер, деньги и скрылся. Ущерб от хищения составил порядка 19 тысяч рублей.