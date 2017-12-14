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14:16 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани подросток подозревается в краже со взломом

Новопокровский следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в краже имущества, совершенном с незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия, 7 декабря юноша металлическим прутом взломал пластиковое окно и проник в дом соседа в станице Калниболотской. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, подросток похитил фотоаппарат, ноутбук, wi-fi роутер, деньги и скрылся. Ущерб от хищения составил порядка 19 тысяч рублей.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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