Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму ответили послу США на провокацию против России
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Оргкомитет Олимпиады заявил о праве России пройти со своим флагом
Житель Серпухова отрубил жене кисти рук из ревности
Горбачев ответил на слова посла США о его внучке
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
На лице американца выросли грибы
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
12Задержание Михаила Саакашвили
13:43 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградка получила в банке кредитку с лимитом в 500 тысяч и потеряла ее

В Калининграде полицейские раскрыли кражу кредитной карты с лимитом в полмиллиона у местной жительницы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного УМВД в четверг.

Вечером 8 декабря в полицию за помощью обратилась 44-летняя жительница Калининграда. Она сообщила о пропаже пакета, в котором находилась кредитная карта с лимитом в полмиллиона рублей. За несколько часов до происшествия женщина получила карту в одном из банков Калининграда. Впоследствии женщине пришло СМС-оповещение о снятии со счета 264 тыс. рублей.

В ходе предварительной проверки выяснилось, что потерпевшая случайно оставила пакет, в котором находились кредитные карты и конверты с ПИН-кодами к ним, на одном из диванов в торговом центре.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Им оказался 30-летний житель областного центра. Мужчина смог снять с карты 249 тысяч рублей, воспользовавшись терминалом стороннего банка, при этом комиссия за операцию составила 15 тысяч. 9 тысяч злоумышленник успел потратить на свои нужды.

Задержанный сознался в содеянном, вернул потерпевшей 240 000 рублей и обязался возместить причиненный ущерб, кроме банковской комиссии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Вечерний @Калининград: неоткрытие, сомнительная ценность и свиная голова
Путин отвечает на вопросы журналистов: прямая трансляция
Путин будет баллотироваться в президенты как самовыдвиженец
МВД отказалось покупать компьютеры с российским процессором
В Госдуме предложили продлить обучение в школе на год
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер
Греф заявил, что не верит в банки
СМИ рассказали о новом виде финансового мошенничества
Спорт
Русско-шведская война Знарка Сборная России по хоккею в первом матче домашнего Кубка Первого канала встретится с командой Швеции
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
5 особенностей детских садов в российской глубинке Оказалось, что между деревенскими и городскими детскими садами немало отличий
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь