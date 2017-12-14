Калининградка получила в банке кредитку с лимитом в 500 тысяч и потеряла ее
В Калининграде полицейские раскрыли кражу кредитной карты с лимитом в полмиллиона у местной жительницы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
В Калининграде полицейские раскрыли кражу кредитной карты с лимитом в полмиллиона у местной жительницы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
Вечером 8 декабря в полицию за помощью обратилась 44-летняя жительница Калининграда. Она сообщила о пропаже пакета, в котором находилась кредитная карта с лимитом в полмиллиона рублей. За несколько часов до происшествия женщина получила карту в одном из банков Калининграда. Впоследствии женщине пришло
В ходе предварительной проверки выяснилось, что потерпевшая случайно оставила пакет, в котором находились кредитные карты и конверты с
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Им оказался 30-летний житель областного центра. Мужчина смог снять с карты 249 тысяч рублей, воспользовавшись терминалом стороннего банка, при этом комиссия за операцию составила 15 тысяч. 9 тысяч злоумышленник успел потратить на свои нужды.
Задержанный сознался в содеянном, вернул потерпевшей 240 000 рублей и обязался возместить причиненный ущерб, кроме банковской комиссии.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.