Под Нижним Тагилом произошло огненное ДТП, один человек погиб
Трасса Нижний Тагил — Нижняя Салда оказалась заблокирована
Трасса Нижний Тагил — Нижняя Салда оказалась заблокирована
По данным областного УГИБДД, авария случилась сегодня в 09:05 на 24 км трассы. Столкнулись Ford Transit и Volkswagen Polo. Водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в фургон, после чего легковушка загорелась. Ее водитель скончался на месте.
Известно, что мужчине было 58 лет, он был жителем ЗАТО Свободный. Водителя Ford 1989 года рождения увезли в больницу с переломом голени.