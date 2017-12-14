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14:00 (мск), источник: ЕАН

Под Нижним Тагилом произошло огненное ДТП, один человек погиб

Трасса Нижний Тагил — Нижняя Салда оказалась заблокирована из-за огненной аварии, сообщили очевидцы происшествия.

По данным областного УГИБДД, авария случилась сегодня в 09:05 на 24 км трассы. Столкнулись Ford Transit и Volkswagen Polo. Водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в фургон, после чего легковушка загорелась. Ее водитель скончался на месте.

Известно, что мужчине было 58 лет, он был жителем ЗАТО Свободный. Водителя Ford 1989 года рождения увезли в больницу с переломом голени.

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