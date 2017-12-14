Под Нижним Тагилом произошло огненное ДТП, один человек погиб

По данным областного УГИБДД, авария случилась сегодня в 09:05 на 24 км трассы. Столкнулись Ford Transit и Volkswagen Polo. Водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в фургон, после чего легковушка загорелась. Ее водитель скончался на месте.